Cavaco Silva e as “contas certas” do Costismo

Depois de aparecer ao lado de Luís Montenegro quando este piscou o olho a um pilar eleitoral perdido para o PS, os pensionistas, Cavaco Silva dá agora uma mão ao PSD no combate a um trunfo recente dos socialistas: as “contas certas”. As fragilidades do seu texto, e os aspetos em que está certo, ilustram os pontos fortes e fracos de oito anos de política orçamental do PS.