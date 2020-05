Bruno Faria Lopes brunolopes@sabado.cofina.pt 15 de maio de 2020 às 09:10

Isto não é só uma novela: é um aviso

O episódio sobre o Novo Banco revela como um primeiro-ministro e um Presidente da República transaccionam apoios e fogem confortavelmente às suas responsabilidades, com a bênção do maior partido da oposição e a tolerância de boa parte da indústria do comentário. É um sinal, mais um, de degradação institucional.