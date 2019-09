Bruno Faria Lopes brunolopes@sabado.cofina.pt 26 de setembro de 2019 às 20:40

O extraordinário caso de Mário Centeno

Já ninguém se lembra do início tremido do ministro das Finanças e de como abanou no cargo no início de 2017 - tudo aconteceu há apenas três ou quatro anos, uma eternidade na vida política de Centeno.