Bruno Faria Lopes brunolopes@sabado.cofina.pt 31 de janeiro de 2019 às 20:21

Quem quer (mesmo) apurar responsáveis na Caixa? Revelada a bomba da auditoria à Caixa, o ministro das Finanças pede à administração do banco e ao regulador que identifiquem os responsáveis. Só podemos estar cépticos. O incentivo da pequena elite que cruza a política e os negócios, e que liga a Caixa do passado ao poder no presente, é a autopreservação.