Um escândalo de política chamado Segurança Social

Uma amiga de longa data, advogada, desabafava numa conversa comigo há dias o seu receio de que a vergonha do atendimento no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras seja uma forma encapotada de limitar a imigração. A minha amiga argumenta que a rapidez com que o Estado disponibilizou os serviços do SEF para os refugiados ucranianos foi uma prova de que, quando há vontade política, as coisas acontecem. O contraste com os imigrantes de outros países ...