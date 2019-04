Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 28 de abril de 2019 às 21:30

Complex… ou o Estado sem vergonha De que serve andarmos a vender uma Administração Pública 4.0 se as pessoas vão para as Lojas do Cidadão (e balcões da Segurança Social) às 3h e 4h da manhã para poderem ter uma senha quando os serviços abrem às 9h…?