A CGTP paga IRC?

O Governo passa a vida a assediar as empresas e a pedir que paguem melhor aos seus funcionários. Tradicionalmente, as associações empresariais jogam à defesa. Mas desta vez esmeraram-se e propuseram uma solução arrojada para melhorar salários (15.º mês) em troca de isenção do pagamento de IRS e contribuições sociais.





