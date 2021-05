A vergonhosa desautorização do Estado

Morais fez um post no FB no qual se atirou a André Ventura, considerando-o uma “aberração”, recomendando também a decapitação dos “racistas nauseabundos”. O agente acabou punido com suspensão de 10 dias, aplicada pelo núcleo de deontologia da Unidade Especial de Polícia e confirmada por Magina da Silva, diretor nacional da PSP.





