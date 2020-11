Dr. Medina, não quer pedir a ilegalização do PCP?

Uma parte da comunicação social e dos comentadores (é mais “comentadeiros”...) rasga as vestes quando fala da castração química e prisão perpétua propostas pelo Chega. Alguns deles, como Fernando Medina, até falam na ilegalização do partido. Acho bem que as pessoas se indignem com disparates do Chega, mas preocupa-me que gente com responsabilidade queira fazer de Tribunal Constitucional.





