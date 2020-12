Empobrecer por estupidez própria

A EDP anunciou que vai investir em projetos de eólicas no mar Báltico. A aposta será feita em parceria com a Angie (francesa) e a Tauron (polaca). De realçar que a empresa já tem uma parceria para construir um projeto (offshore) de 400 megawatts na Polónia.



A parceria com a Engie é mais antiga; o investimento na plataforma offshore ao largo de Viana do Castelo, por exemplo, faz parte dessa estratégia.





