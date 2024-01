Estalou o verniz a António Costa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O primeiro-ministro voltou à agressividade. No meio das passeatas propagandísticas pelo país, António Costa foi questionado por dois professores sobre a injustiça da devolução do tempo de serviço. Foi como se se operasse uma mutação no primeiro-ministro: tom agressivo, palavras inadequadas (“o senhor engoliu”, dirigindo-se ao interlocutor) e tentativa de escamoteamento da verdade (quem começou os cortes de

...