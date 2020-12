Estender as moratórias é como adiar a quimioterapia

A decisão da EBA contraria aquela que era a sua intenção inicial, de não admitir mais extensões do prazo. Mas o impacto da da 2.ª vaga na economia e a pressão política levaram a esta cedência. Só que o adiamento pode transformar-se numa grande dor de cabeça para os bancos se as famílias e as empresas não conseguirem retomar os pagamentos quando o prazo terminar.