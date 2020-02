Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 18 de fevereiro de 2020 às 21:30

Maçaricos-(ou idiotas?)-de-bico-direito

É muito estranho que uma organização como a Vogelbescherming Nederland esteja tão preocupada com o aeroporto do Montijo quando têm intramuros tanto com que se entreter.