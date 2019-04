Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 16 de abril de 2019 às 21:30

Marcelo acordou? Agora é tarde! Marcelo devia ter passado os últimos 4 anos a alertar que a perda de terreno para os países do nosso campeonato (Espanha, Grécia, Chipre, Polónia, Eslováquia, República checa…) tem a ver com as reformas que este governo não fez. Agora é tarde.