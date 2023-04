Novos cortes nas pensões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governo usou um artifício no ano passado para subverter as regras de cálculo das pensões. Antecipou um semi-aumento das prestações para que os valores de cálculo das pensões de 2024 fossem inferiores aos que teriam de ser caso os aumentos de 2023 seguissem os valores da inflação (puxando para cima as atualizações de 2024).





...