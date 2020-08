Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 20 de Agosto de 2020 às 21:30

O futuro? Portugal dominado por estrangeiros

A esmagadora maioria do capital que aflui a Portugal cria riqueza e postos de trabalho. Mas tem um senão: as opções da economia portuguesa passam a ser ditadas do exterior. Sem nossa intervenção. Que belo futuro...