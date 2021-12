O melhor seguro de Costa? Evitar o caos

Imagine que por qualquer azar dos Távoras esta vaga atira o país para o caos de há um ano. O PS ganharia as eleições? Muito provavelmente não. Até porque se a tragédia se repetisse, o país perceberia que as falhas do SNS se devem verdadeiramente a falta de gestão de Marta Temido e de investimento.