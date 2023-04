O presidente do grupo parlamentar do PS

O episódio foi conhecido na semana passada: a CEO da TAP reuniu-se com os deputados do grupo parlamentar do Partido Socialista e assessores do governo. Autores desta novela de 3ª categoria? Ana Catarina Mendes, ministra dos Assuntos Parlamentares, diz que não foi ela a marcar a reunião; limitou-se a fazer uma “ponte”. João Galamba, o outro visado, diz que foi a CEO que pediu para participar na reunião. Christine Widener diz que foi ela a convidada.

...