Os portugueses gostam de ser enganados

Desanimado

Há 8 minutos

Ó camilo fofinho os portugueses sabem perfeitamente que a austeridade não acabou, mas como povo que é tudo menos burro sabe muito bem a diferença entre um governo que faz cortes e vai além da troika e um governo que repõe os rendimentos. Ser enganado fofinho, é ver o vídeo "Best of Passos Coelho" na campanha eleitoral e ver o que foi a governação do teu querido líder. Uma vergonha!!

Para mais, vê as sondagens e não digas asneiras, o povo escolhe o mau em vez do péssimo, é só isso, e faz muito bem.