Trapalhadas e incoerência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estado contratou duas empresas privadas para verificar os preços dos 44 produtos onde o governo decidiu baixar o IVA para zero. A forma como a desastrada ministra da Agricultura apresentou o assunto mereceu críticas da APED (Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição), que lembra não ter sido isso o combinado no acordo com o governo. Gonçalo Lobo Xavier realça que o que ficou estabelecido foi que a ASAE e a Autoridade da

...