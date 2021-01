“Unidade, unidade, unidade... É nossa a vitória final!”*

Há hospitais militares. Há outros hospitais para doenças mentais. Há um hospital, novinho por estrear. Há hospitais de campanha a aguardar utilização desde o fim da 1.ª vaga. Ok, não se contrata gente para a Saúde como se contratam motoristas para a Uber. Mas ainda ontem ouvimos o diretor da ARS de Lisboa e Vale do Tejo dizer que o hospital de campanha no Estádio Universitário vai abrir... amanhã. Hummm!..

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...