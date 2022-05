Vêm aí tempos de coletes amarelos?

Em Portugal, António Costa continua a prometer mundos e fundos. Ainda no fim de semana falou numa aproximação salarial aos países da UE, promessa impossível de cumprir no curto prazo. Se o cidadão comum não for preparado, vai continuar a tomar decisões como se não houvesse nuvens no horizonte. E há. Muitas.