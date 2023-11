O trabalho mais impossível do mundo

O secretário-geral das Nações Unidas não justificou, nem nunca justificará, um ataque terrorista. Exerceu nobremente, e em conformidade com as funções que lhe são incumbidas, partilhando, por isso, o contexto histórico de um conflito que não começou este mês, e que não se explica com meia dúzia de palavras.