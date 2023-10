Às voltas com o mercado imobiliário

As alterações demográficas (introduzindo novos públicos) e a mudança de preferências das populações mais jovens, não antecipadas, continuarão a alimentar uma procura saudável no mercado imobiliário. Exige-se variedade e criatividade de soluções, designadamente no respeitante ao mercado de arrendamento, devido à heterogeneidade de necessidades.