Os vinte anos do euro

O euro celebrou vinte anos recentemente. Nesta curta existência, tem vivenciado fases muito distintas. A sua infância foi pacífica e virtuosa, caracterizada por crescimento económico, intensificação da convergência entre Estados-membros, redução global e individual da perceção de risco. Esta visão favorável escondia, contudo, uma faceta sombria, visível na acumulação de desequilíbrios macroeconómicos em algumas economias, designadamente na periferia da zona euro. A insustentabilidade destes desajustes conjunturais determinaram a crise do euro, a qual dominou os destinos desta zona económica desde 2008. Portanto, a adolescência do euro foi atribulada e rebelde. Após alguns anos de forte perigo de implosão do projeto, a crise foi debelada por via do robustecimento do quadro institucional, com o fortalecimento de algumas das instituições existentes e criação de novas entidades com vista a colmatar falhas de construção.

Para a próxima década, os desafios encontram-se bem identificados. O otimismo ingénuo da primeira década cedeu lugar ao pessimismo ou ceticismo quase militante nos dez anos seguintes. Neste momento, vive-se uma fase de realismo e avaliação da capacidade política para novo salto em frente. Da crise emergiu uma entidade fulcral para a consolidação do euro: o Banco Central Europeu (BCE), a grande âncora da resolução da crise. Porém, a política económica europeia não se resume à existência da política monetária e cambial. Existe um banco central a par de dezanove Estados-membros, com políticas económicas e orçamentais distintas. O empenho do BCE no apoio ao projeto europeu é inquebrantável. Porém, o suporte dos Estados-membros a uma mesma visão do projeto europeu é mais questionável. Esta incerteza parece contagiar a capacidade de mobilização do euro.