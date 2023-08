Metaverso, agora é que é?

É frequente a piada de que o metaverso chegará “em dois ou três anos”. No entanto, desta vez, tem boa pinta. Já habitamos uma versão preliminar do metaverso, patente na alienação constante que temos com os nossos telemóveis. Porquê nos contentarmos com um ecrã pequeno retangular, quando podemos ter uma experiência muito mais integrada com a realidade?