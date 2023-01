“Alexandra Gate”

Tal puzzle de grandes dimensões que convida toda a família à sua montagem, tanto o translúcido comunicado da TAP de 27/12/2022 sobre as vicissitudes do contrato de Alexandra Reis, como o som do silêncio do Governo sobre o tema juntaram todos os portugueses num comum e árduo esforço exegético ao longo das últimas semanas, equiparável ao que nas escolas se faz sobre as obras dos nossos grandes poetas.





