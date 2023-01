Direitos dos trabalhadores das plataformas – uma abordagem sem mitos

Para evitar que se repitam situações como a que ocorreu em Itália, em que um trabalhador foi automaticamente despedido por inteligência artificial depois de ter perdido a vida num acidente de trabalho, a proposta do Parlamento estabelece que todas as interações entre as plataformas e os trabalhadores têm de ser feitas com supervisão humana.