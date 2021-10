É a repercussão, stupid!

A tributação dos rendimentos de capital às taxas especiais de 28%, em sede de IRS é ciclicamente trazida à discussão pública, como exemplo de desigualdade do sistema fiscal. Grassa a ideia de que a equidade do sistema fiscal impõe a unidade de tributação do rendimento das pessoas singulares, com sujeição obrigatória dos rendimentos de capital (incluindo rendimentos prediais) a taxas gerais progressivas.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...