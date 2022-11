Mais um imposto na República das bananas

No verão, o primeiro-ministro pôs pela primeira vez em cima da mesa a possibilidade de taxar, além das petrolíferas, também as donas dos supermercados com um imposto extraordinário sobre os chamados "lucros caídos do céu". Na altura, António Costa não estava convencido, reconhecendo que no setor da distribuição era "mais duvidoso saber onde está o sobreganho ou se há sobreganho. Todos sabemos, quando

...