Queremos mesmo ser como a Roménia?

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A notícia de que a Roménia vai ultrapassar Portugal no PIB per capita em paridade de poder de compra (PPC) provocou um grande alarido e comoção no nosso país. A esquerda socialista ficou envergonhada e a direita ficou indignada e diz que Portugal vai passar a ser o carro-vassoura da Europa. O humorista Ricardo Araújo Pereira até convidou, para o seu programa na SIC, o Conde Drácula para explicar o sucesso económico da Roménia. ...