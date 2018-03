O novo imposto digital na Europa: quem começou a guerra económica? 

Mais uma atoarda típica do mentiroso. Afirmar que são sempre "os outros" que pagam. Os ricos, os "camones" (neste caso). Para a xuxalhada, nunca são os contribuintes, são sempre "alguém"

Anónimo

Há 50 minutos

Mais poeira para os olhos do macaco! entao o REI sabe perfeitamente que as companhias se estao mrimbando com isso? quem acaba por pagar tudo e` sempre o CONSUMIDOR!!