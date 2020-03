Os bancos e a economia – (VI)

Os nossos bancos têm procurado compensar o impacto negativo das baixas taxas de juro sobre as respectivas margens financeiras, transferindo os custos do ajustamento para os aforradores/depositantes.

1. Nos artigos anteriores procurei colocar os nossos bancos no contexto do quadro – económico, institucional, regulamentar e tecnológico – que na Europa do euro está a induzir mudanças estruturais na organização e no funcionamento dos mercados bancários. Como referi, é contra este “pano de fundo” que deve ser avaliada a situação actual dos nossos bancos, assim como a organização e o funcionamento do mercado bancário.





No entanto, antes de prosseguir, considero de interesse ter presente que, dadas as funções críticas de intermediação financeira que exercem, os bancos constituem verdadeiros “centros de poder”, cuja acção tem importantes implicações sociais e políticas. Tal faz com que no contexto actual seja crucial manter sob controlo de capital interno instrumentos de intermediação financeira com capacidade para apoiar – técnica, operacional e financeiramente – as políticas públicas dirigidas ao crescimento e ao desenvolvimento económico e social. Questão a que, pela sua importância e actualidade, me proponho voltar.