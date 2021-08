Pensar a fiscalidade para o OE 2022

Na ótica das políticas públicas, o nomadismo digital pode facilitar a fixação de pessoas em diferentes territórios, dinamizar as economias locais e promover o aumento do consumo. Os regimes de residência fiscal são, porém, muito rígidos e deviam promover esta flexibilidade nas escolhas, sem que haja perda ineficiente de receita para os Estados envolvidos. Propõe-se assim uma revisão do regime da residência fiscal que acolha as novas realidades.