Sobre a Caixa e outros bancos: chega de pagar a incompetência dos outros Aquilo que estamos a pagar não é o serviço que nos é prestado. Estamos a pagar a incompetência de outros e temos de ser mais exigentes com quem ocupa esses lugares de enorme responsabilidade.

O buraco em que a Caixa Geral de Depósitos está metido já é conhecido há anos. Não nos espanta e isso é que é preocupante. Preocupa-me que não nos espantemos mais com os buracos dos bancos e preocupa-me que não nos revoltemos com o que nos é tirado em impostos (teoricamente para serviços que todos usamos como a saúde, educação, infraestruturas, etc.) para tapar buracos abertos por evidentes más gestões e evidentes passos mal calculados.

Desde 2008, cada português já pagou mais de 3.000€ para salvar bancos. Não somos um país de ricos e este dinheiro faz falta a cada um de nós. Porque é que nos espantamos quando há sobretaxas de IRS ou aumento do IVA em determinados produtos, alturas em que muitos saem à rua em protesto, e não o fazemos quando nos levam descaradamente 3.000€ para tapar buracos criados por indivíduos que não merecem receber um cêntimo nosso?

Além de todas as notícias que temos vindo a acompanhar sobre os responsáveis pela degradação da Caixa (buraco que ainda não está totalmente tapado e para o qual ainda hão de ir ao nosso bolso novamente), somos agora surpreendidos com um aumento de 60% na comissão cobrada em transferências efetuadas online.

Já o escrevi no passado e volto a afirmar as vezes que forem necessárias que as comissões pagas aos bancos são necessárias e não podemos viver num mundo onde não se paga para usufruir de um produto ou serviço. É óbvio que um serviço que nos é prestado tem de ser pago. Pagamos quando bebemos um café, pagamos quando precisamos de arranjar algo em casa ou quando andamos de transportes públicos. Porque não o havíamos de fazer quando usamos um serviço bancário?

O cerne da questão não é a existência de pagamento, pois essa parece-me óbvia. Aquilo com que nos temos de preocupar e revoltar é quando estamos a pagar valores altíssimos que em nada têm a ver com o valor do serviço que nos é prestado, mas que nos é cobrado para resolver buracos criados por incompetência dos gestores. Porque carga de água é que os clientes da CGD vão pagar agora 0,83€ por uma operação que custa ao banco menos de 0,01€? É certo que este valor apenas será cobrado aos clientes que ainda não aderiram às mais recentes conta pacote criadas por Paulo Macedo, mas essa não é questão.

O que está a acontecer à Caixa vai voltar a acontecer? Sim, enquanto deixarmos. O Novo Banco, por exemplo, cada vez que se sente mais apertado volta ao fundo de resolução (leia-se a nossa carteira) para ir buscar mais dinheiro. A questão é que nos é exigido todos os dias um controlo rigoroso das nossas contas domésticas. Porque não exigimos isso mesmo a estes órgãos? Não é o aumento das comissões (por mais absurdas que nos possam parecer) que devem merecer a nossa atenção, mas sim a razão que está por detrás desse aumento, porque aquilo que estamos a pagar não é o serviço que nos é prestado. Estamos a pagar a incompetência de outros e temos de ser mais exigentes com quem ocupa esses lugares de enorme responsabilidade.

CEO da Easypay