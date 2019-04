A economia social e Jorge de Sá. In memoriam

Eu conheci Jorge há 15 anos, no 23.º Congresso Internacional do CIRIEC, realizado em Lyon em 2004. Nestas três décadas, tive a oportunidade de compartilhar com Jorge sonhos e projetos, sempre caminhando em direção à utopia, concebendo planos para alcançar um mundo melhor, no qual a economia social atuasse como uma poderosa alavanca de reforma e transformação social, com seus valores de democracia, igualdade e solidariedade. O contributo de Jorge para o desenvolvimento da economia social foi notável, tanto a nível nacional como internacional, sempre com o apoio e a ação eficaz de José Alberto Pitacas.

Em Portugal, Jorge foi decisivo para a consolidação do CIRIEC e do conceito de "economia social". Suas contribuições serviram para que o perímetro da economia social fosse adequadamente definido no novo quadro legal e institucional da economia social portuguesa, nomeadamente na Lei n.º 30/2013, de 8 de março (Lei de Bases da Economia Social) e para promover a produção de estatísticas fiáveis e rigorosas sobre este setor da economia. Atualmente, as contas-satélite da economia social realizadas bienalmente pelo Instituto Nacional de Estatística Português constituem um marco internacional, devido ao seu rigor e coerência. Professor da Universidade de Lisboa, Jorge encorajou o desenvolvimento de cursos de pós-graduação e de mestrado em economia social em Lisboa, Porto e Santarém e impulsionou a realização dos Colóquios Ibéricos sobre cooperativismo e economia social, organizados pelos CIRIEC de Espanha e Portugal. Homem de ação, Jorge também colaborou ativamente na definição da estrutura organizacional da economia social, com a criação da Confederação Portuguesa da Economia Social (CPES) e participou como especialista no Conselho Nacional para a Economia Social.

Através de Jorge de Sá, o CIRIEC Portugal desempenhou um papel importante na CIRIEC Internacional, organizando alguns dos seus recentes eventos como o V Congresso Mundial de Investigadores em Economia Social, em Lisboa, em 2015, impulsionando o VI Congresso Mundial de Manaus (Brasil), em 2017, trabalhando, até ao momento da sua morte, na organização do VII Congresso, que terá lugar em Bucareste em 6, 7 e 8 de junho, já como Presidente do CIRIEC Internacional, um cargo para qual fora eleito em junho de 2018. As contribuições de Jorge na cena internacional também foram especialmente relevantes na promoção de novas secções do CIRIEC na Ibero-América.

A cabeça de Jorge era um turbilhão de ideias, projetos e sonhos. Lembro-me com emoção nosso último encontro em Paris, há apenas dois meses, em 6 de fevereiro, numa reunião do Praesidium do CIRIEC Internacional, lançando, sob a sua direção, um grupo de trabalho internacional sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a economia social.

Agora, querido Jorge, vives para sempre em nossos corações. O teu trabalho germinará e a economia social, jovem, viva e fecunda, recordar-te-á para sempre.

Formação pós-graduada em economia social

Estão a decorrer as candidaturas a diversos cursos de pós-graduação e mestrados sobre economia social, em estabelecimentos de ensino superior portugueses.

De acordo com o levantamento efetuado, a oferta formativa, para o ano letivo 2019/2020, compreende seis pós-graduações e cinco mestrados.

Pós-Graduações

Gestão de Organizações de Economia Social - Universidade Católica Portuguesa (Porto)

Economia Social - Cooperativismo, Mutualismo e Solidariedade - Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra

Gestão da Qualidade nas Organizações da Economia Social - ISCAC-Politécnico Coimbra/Coimbra Business School

Gestão e Desenvolvimento de Organizações de Economia Social Economia Social - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas - U. Lisboa

Gestão de Organizações Sociais - IDEFE/ISEG-U. Lisboa

Gestão das Instituições e Associações da Economia Social - Instituto CRIAP (Lisboa)

Mestrados

Economia Social - Universidade do Minho

Economia Social - Universidade Católica Portuguesa (Porto)

Gestão e Regime Jurídico-Empresarial da Economia Social - ISCAP-Politécnico Porto

Gestão de Organizações de Economia Social - Escola Superior de Gestão e Tecnologia-Politécnico Santarém

Economia Social e Solidária - ISCTE-IUL (Lisboa)

Diretor do CIRIEC Espanha e professor de Economia da Universidade de Valência. Ex-presidente e atual vice-presidente do CIRIEC Internacional