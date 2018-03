Fernando Sobral fsobral@negocios.pt 13 de março de 2018 às 20:54

2021: Odisseia no Espaço É bom que acreditemos que os actuais dirigentes do PSD são devotos fãs de livros e filmes de ficção científica. Isso permitiria que acreditássemos que eles têm uma visão de futuro e não vivem fechados numa câmera de eco do passado.