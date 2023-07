O fim dos AL

Isto está, de facto, progressivamente melhor. Cada vez que o Governo mexe no pacote legislativo Mais Habitação vem piorar o que já existia. Agora, de acordo com as últimas notícias, o Executivo prepara-se para dar a machadada final no Alojamento Local (AL), ao fazer com que estes só possam funcionar em prédios de habitação com a vontade expressa em ata da unanimidade dos condóminos.





