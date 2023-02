Volta, Neeleman, estás perdoado!

As coisas são o que são. De nada interessa já falar dos 3,2 mil milhões despejados diretamente para o bueiro da TAP. Nunca lhes vamos encontrar o rasto e por mais malabarismos que façam com os números, tentando demonstrar que os benefícios do suposto investimento andam por aí nas mochilas dos turistas e no orgulho da pátria, dificilmente nos vão convencer que não nos enfiaram o barrete.





