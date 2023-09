A arte de saber sair

Com a quase totalidade dos trabalhadores portugueses (97%) aberto a novas oportunidades de trabalho, e a cultura do serviço de longo prazo a uma única empresa a tornar-se um conceito obsoleto, as marcas deixam de ser um fator crucial, sendo substituídas por outros critérios como a satisfação no trabalho (51%) e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional (58%).