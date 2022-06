Avaliação de empenho – o problema és tu e sou eu

Como sabem, tenho pedido inputs (via LinkedIn) sobre temas que as pessoas gostariam de ler nestas crónicas para garantir abrangência de assuntos. Tenho recebido alguns pedidos díspares mas, no geral, sempre ligados a gestão de pessoas. Tem sido muito refrescante perceber o mundo real das empresas através dos exemplos das próprias pessoas/profissionais que me respondem.





