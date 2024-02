Humor é o novo “black”

Em paralelo, no topo das audiências da TV temos o “Isto é gozar com quem trabalha”, de Ricardo Araújo Pereira, na rádio temos a Joana Marques com o “Extremamente Desagradável” e no top da Netflix a presença de compactos de “stand up”, tipo Trevor Noah, Ricky Gervais ou Amy Schumer. Estes acontecimentos levaram-me a concluir que anda meio mundo a tentar fazer rir o outro meio mundo. Mas de onde virá esta fixaç

...