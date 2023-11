Os CEO são as novas estrelas de “rock”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Penso que não passou despercebido a ninguém o caso Paddy Cosgrave e a sua demissão do Web Summit. De um tweet à sua saída passaram nove dias – declarações deste presidente-executivo acerca da guerra Israel-Hamas provocaram uma reação em cadeia, começando por Dor Shapiro, o embaixador de Israel em Portugal, que comunicou que o seu país já não iria participar no evento por considerar as “declaraç

...