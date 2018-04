João Carlos Barradas 03 de abril de 2018 às 19:36

Negócios com o inimigo Ao lidar com Putin cumpre ter sempre presentes o desapiedado princípio caro a Lenin de que a política se resume ao "quem pode fazer o quê a quem" e a secular máxima de Maquiavel de que mais facilmente se esquece a morte do pai do que a perda de património.