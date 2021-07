Eles é que são os presidentes das juntas

Desde que a pandemia começou até ao dia de hoje, Madrid autorizou a criação de 953 esplanadas temporárias. São 953 negócios que conseguiram contornar as restrições covid; 953 negócios que ajudaram a cidade a sair do confinamento; e 953 negócios que puderam sobreviver e salvar milhares de empregos. O resultado foi de tal maneira positivo que hoje, contra todas as expectativas, a cidade discute se deve manter uma boa parte

