Sabe o que é um projecto tractor?

Falar de um projecto tractor não é falar de subcontratação, nem muito menos de um spin-off de outras actividades, dentro da mesma empresa ou do mesmo grupo. Estou a falar de uma genuína agregação de talento e esforço, com vista a fazer crescer empresas com capital social diferente, que podem contribuir para o mesmo negócio, mas correm em pistas paralelas.