O país que come Ramsays ao pequeno-almoço

Ramsay promoveu as fabulosas percebes da nossa costa como ninguém o fez até hoje. Disse que o porco preto do montado alentejano foi só “o melhor porco que comeu até hoje”. E revelou o mais antigo segredo do país: o vinho de Colares. Contem com os dedos das mãos o tempo que vai demorar até todos estes negócios começarem a sentir os efeitos do programa.