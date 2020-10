Racismo nas Empresas?

Existe racismo institucional nas empresas? A Business Roundtable, associação que reúne os administradores das maiores empresas norte-americanas diz que sim e compromete-se a tomar medidas para o erradicar das organizações que dirigem e para o combater na sociedade.

O Presidente da Business Roundtabe, Doug McMillon, CEO da Walmart, estabeleceu um Comité para estudar a situação. O Comité focou-se em seis áreas: emprego, finanças, educação, saúde, habitação e sistema judicial. O relatório de conclusões descreve uma situação de injustiça e mostra como o racismo institucional nestas seis áreas impede a igualdade racial. Foi possível estudar a fundo todas estas áreas porque os censos e as estatísticas norte-americanas, ao contrário do que infelizmente sucede em Portugal, recolhem dados raciais e étnicos.

Fica-se assim, por exemplo, a saber que as famílias brancas têm um património 10 vezes maior do que as famílias negras e 8 vezes superior ao das famílias hispânicas. Como será por cá relativamente às famílias negras e ciganas?

Mas mais importante do que o diagnóstico sombrio são as medidas que as empresas americanas se comprometem a tomar no curto e médio prazo? Vejamos algumas das mais relevantes.

Reconhecendo uma disparidade real entre os salários de brancos, negros e hispânicos comprometem-se a: i) eliminar essas diferenças; ii) rever periodicamente as suas folhas salariais para verificar diferenças injustificadas e eliminá-las.

Comprometem-se também a fazer um esforço de formação, treino e recrutamento para que a composição social esteja melhor refletida nas suas empresas e a todos os níveis. Nesse sentido apoiam a divulgação de informação da composição racial e étnica da força de trabalho aos diversos níveis nos relatórios de Governo da Sociedade.

A Business Roundtable propõe mesmo medidas como: o aumento do salário mínimo e a aprovação de uma Lei que force as empresas a tomar medidas para alterar a situação.

As empresas representadas na Business Roundtable também se prometem trabalhar com instituições das minorias contribuindo financeiramente para que os jovens das minorias tenham acesso à internet e para pagar estudos universitários através de bolsas de estudo.

As preocupações com o racismo nos diversos níveis sociais, incluindo no mundo empresarial, têm vindo a aumentar na sequência das lutas das minorias para afirmar os seus direitos.

Por cá que fazem as empresas? Não temos visto iniciativas de monta nesta área e quer as grandes empresas quer as principais associações empresariais não têm tomado qualquer iniciativa nem produzido qualquer declaração. Era importante que o fizessem. Para sabermos o que pensam. E, mais relevante, para sabermos o que planeiam fazer.

Economista