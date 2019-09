Hotéis, estabelecimentos hoteleiros, companhias aéreas, fornecedores, bancos, obrigacionistas e outros parceiros da Thomas Cook arriscam-se a não ser pagos, o que poderá lançar uma crise no setor do turismo nos países mais expostos à Thomas Cook.

A Thomas Cook a gigante do turismo anglo-saxónico, um dos maiores operadores do mundo, entrou em colapso financeiro, podendo vir a ser intervencionada pelo governo inglês numa tentativa de salvar mais de 9.000 empregos no Reino Unido e garantir a situação dos 150.000 turistas britânicos que se encontram a passar férias um pouco por todo o mundo incluindo em Portugal.