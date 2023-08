A desvantagem competitiva das faculdades públicas de Direito

Há alguns anos, sob o Ministério de José Mariano Gago, teve lugar uma reforma de vulto nas carreiras docentes do ensino superior. Entre muitos aspetos que tiveram como finalidade operacionalizar o chamado “Processo de Bolonha”, uma revisão do Estatuto da Carreira Docente Universitária aboliu as categorias de assistente e assistente-estagiário, iniciando-se carreira apenas após a obtenção do grau de doutor. Antes disso só

...